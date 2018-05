El PP suspenderá de militancia a Zaplana tras su detención

El coordinador general del PP , Fernando Martínez Maillo, ha anunciado que el partido va suspender de militancia al ex presidente de la Comunidad Valenciana y ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana , después de que este martes haya sido detenido por un presunto delito de blanqueo de capitales . Serán suspendidos también todos los detenidos en la misma operación que sean también afiliados del partido.

En los pasillos del Congreso, Maíllo ha dado a conocer esta decisión que, según ha dicho, se toma a instancias del PP de la Comunidad Valenciana. La medida será adoptada en una reunión que celebrará esta tarde el Comité de Derechos y Garantías del partido.

El dirigente 'popular' ha explicado que Zaplana lleva más de diez años fuera de la política y que se le ha detenido por un comportamiento individual, pero que reviste "suficiente gravedad" como para que el PP actúe contra él: "Nadie es detenido por casualidad".

El PP abrirá así esta tarde un expediente tanto al exministro como al resto de detenidos que sigan vinculados al partido, que serán suspendidos de militancia de forma cautelar a la espera de que el procedimiento judicial avance.

Maillo ha dicho que se trata de una medida "drástica y difícil", pero ha querido subrayar que el PP está "comprometido" contra la corrupción y "no acepta comportamientos de esa naturaleza".

Jesús Posada, sorprendido

El coordinador general no ha querido explicar cómo ha recibido la noticia, si se ha visto sorprendido por ella, algo que sí ha admitido el también ex ministro y ex presidente del Congreso, Jesús Posada, quien coincidió con Zaplana en la Cámara Baja cuando éste fue portavoz del Grupo Popular.

"Estoy profundamente sorprendido", ha dicho en los pasillos junto al hemiciclo. Posada ha recordado que ha sido "siempre" amigo del ex presidente valenciano y que siente mucho su detención.

También ha expresado su disgusto el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Carlos Floriano, presidente del PP extremeño y senador en la etapa de Zaplana en Madrid. "Es una mala noticia que me acaban de dar", ha dicho a los periodistas cuando le han preguntado por el asunto.