La ANC llama a la "desobediencia civil" para no ceder "al chantaje del 155"

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha pedido este lunes, después que el nombramiento del nuevo 'Gover'n no haya sido aceptado por el Gobierno y se mantenga el 155 , " una reacción colectiva que implique desobediencia" ante el Estado, y que vaya más allá que unas simples movilizaciones.

En un acto en la plaza del Born de Barcelona, ante varios centenares de personas bajo el lema de "¡Basta de chantajes! República es libertad", la ANC ha dado a conocer un manifiesto compartido por otras entidades y partidos.

En este manifiesto se reclama consensuar "una reacción colectiva que vaya más allá de las manifestaciones de protesta y que implique una desobediencia ante un Estado que incumple sus propias leyes y anula la democracia".

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha advertido que la sociedad catalana "debe decir basta ante la deriva antidemocrática del Estado español, que se niega ahora a publicar en el DOGC el decreto de nombramiento de 'consellers', en un acto ilegal que representa una prevaricación".

Paluzie ha considerado que retornar a la situación anterior al 155 "no es una solución, porque Cataluña seguirá estando subordinada al poder estatal de España, por lo que la única salida es hacer efectiva la república catalana".

La presidenta de la ANC ha pedido a partidos y entidades "no ceder" y "no aceptar más humillaciones y chantajes" lo cual pasa, ha dicho, por "organizarnos para encontrar la forma de hacer acciones que demuestren al Estado y al mundo que aquí hay una sociedad que no baja la cabeza".

"Si es necesario hay que desobedecer, porque ante unas leyes injustas, la desobediencia es un mecanismo absolutamente legítimo siempre que sea democrático y pacífico", ha subrayado Paluzie.

En el manifiesto leído en el acto por el actor Joel Joan, se afirma que "es el momento de recuperar el mandato del 1-O y de dejar de ceder ante el chantaje del 155", y se apunta que "todos los 'consellers' nombrados por el presidente Torra tienen los derechos políticos intactos y no hay ninguna base legal para no publicar su nombramiento en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC)".

Según indica la ANC, no retirar el 155 pese a que ya hay un gobierno nombrado, supone "un incumplimiento más de una larga lista en que el tripartito nacionalista de PP, PSOE y Cs ha torpedeado todos los intentos de hacer un gobierno efectivo".

Considera, en este punto, que hay una apuesta por "mantener un estado de excepción en Cataluña que evite reconocer el conflicto político" y advierte de que esto implica "querer acabar por la vía represiva y judicial con la voluntad del pueblo catalán".

Después de las ofertas de diálogo realizadas por el presidente Torra, la ANC considera que el Estado español "no quiere negociar, quiere humillar", y que la defensa de las instituciones catalanas "es algo necesario pero no suficiente" ya que "el objetivo continúa siendo conseguir la república catalana".

Según la ANC, resulta necesaria una "respuesta unitaria, transversal, contundente y pacífica contra esta provocación", que haga inviable "la intervención continuada del Estado español sobre las instituciones catalanas".

En el acto, realizado simultáneamente en otras capitales catalanas, también han tomado la palabra representantes de varias entidades convocantes, como Sara Pérez (Assamblea en Defensa de les Institucions Catalanes -ADIC-) y Jordi Domingo (Coordinadora de Abogados de Cataluña).

Por parte de los partidos independentistas estaban presentes en el acto Francesc Dalmases y Laura Borràs (JxCat), Eduard López e Isaac Peraire (ERC) y Natàlia Sànchez (CUP).