El PSOE critica las condiciones laborales de los trabajadores del teléfono contra el acoso escolar

El PSOE ha criticado este lunes las condiciones laborales y salariales de los trabajadores que atienden el teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación, que cobran como gestores telefónicos 450 euros netos al mes por 20 horas de trabajo semanales a pesar de su labor "fundamental y sensible".

Lo ha señalado a Efe el diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, después de preguntar al Gobierno si tiene previsto mejorar la situación de estos trabajadores y de que le hayan contestado que "el Ministerio de Educación no mantiene relación contractual alguna" con ese personal.

En esa respuesta del Ejecutivo a Heredia -a la que ha tenido acceso Efe- se señala que la prestación del servicio de atención telefónica y la ejecución del contrato se realiza de acuerdo a las cláusulas en el contrato entre Educación y la empresa adjudicataria, AlcalaBC Servicios y Procesos, S.A.

Y el Gobierno sostiene que es la empresa citada, como empleadora, "la que debe mantener las correspondientes relaciones laborales con sus empleados".

Se trata precisamente de una respuesta similar a la ofrecida hace un año por el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, cuando manifestó que su departamento "no tiene nada que ver" con las supuestas irregularidades laborales del personal que atiende el teléfono.

Se refería el ministro a la crítica hecha por los psicólogos del servicio, que denunciaban que eran contratados como gestores telefónicos por el convenio de despachos y oficinas.

Heredia ha criticado "duramente" la nueva respuesta del Gobierno porque se trata de trabajadores "bien formados y preparados, con experiencia" y todo ello no se reconoce en su nómina.

Ha aseverado que no entiende "ni la respuesta del Gobierno ni las razones que están detrás de la adjudicación de un servicio tan sensible a una empresa que incurrió en baja temeraria en este concurso, con la tercera oferta más barata, y que parece ser no tenía experiencia alguna en el ámbito del acoso escolar".

"El Gobierno se desentiende absolutamente de los trabajadores que prestan este servicio y permite que sean explotados laboralmente con unos salarios miserables", ha opinado el diputado socialista.

Por todo ello, ha anunciado que su grupo planteará una batería de iniciativas parlamentarias para conocer si al Ministerio le parecen dignas estas condiciones de trabajo, cuántos trabajadores hay en el servicio, cuántas horas de media trabajan, cuántas los fines de semana o cuántas llamadas atiende de media cada trabajador.

También quiere saber cuáles fueron los criterios para conceder a esta empresa el servicio.

El teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación (900 018 018) ha recibido un total de 32.941 llamadas, de ellas 12.066 posibles casos, desde que se pusiera en marcha hace año y medio, en noviembre de 2016.