El 155 continuará aplicándose

La responsabilidad de que Cataluña no pueda aún recuperar el funcionamiento normal de sus instituciones autonómicas recae únicamente sobre los independentistas. Y de manera especial sobre Joaquim Torra, el nuevo presidente de la Generalitat, quien, en sintonía con el prófugo Puigdemont, ha optado por mantener la estrategia de la tensión y el enfrentamiento. La decisión del Gobierno de no publicar los nombramientos en el boletín oficial de Cataluña supone que los mismos quedarán sin efecto; y, al no haber un nuevo ‘govern’, no se levantará la aplicación del artículo 155. El Ejecutivo de Rajoy debe afianzar al máximo los argumentos jurídicos de su determinación, pero es de razón que quienes han participado en la intentona secesionista contra la Constitución y están procesados por ello no puedan volver a tomar las palancas del poder autonómico. Hay que entender, aunque también deberá precisarlo el Gobierno, que esto significa que el propio Torra tampoco podrá ejercer sus funciones como ‘president’. Era obligado que tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera respaldaran a Mariano Rajoy en esta medida, como así ha sucedido. Es fundamental que se mantenga la unidad constitucional y, asimismo, que se transmita correctamente la situación a los gobiernos y a las opiniones públicas en Europa.