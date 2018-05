Turull y Rull sostienen que no publicar sus nombramientos es "prevaricación"

La noticia de que el Gobierno no publicará el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Torra, al tener bajo su control el DOGC, lo que implica que se mantiene en vigor la aplicación del artículo 155, ha sido respondida a través de Twitter por Turull y Rull en mensajes a través de sus respectivas cuentas.

Tenim els nostres drets polítics intactes, hem demanat la llibertat per exercir el càrrec amb plenitud. No publicar el nomenament pq no són del seu gust, és un exercici de prevaricació; mantenir-lo un acte de dignitat perfectament legal #elmeucosalapresóelmeucoracatalunya pic.twitter.com/AyhZoX3swX