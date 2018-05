Las organizaciones territoriales de Podemos aplauden la decisión de Iglesias de consultar a las bases

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha salido en defensa del secretario general de Podemos y de su pareja, la portavoz en el Congreso de la formación morada, y ha destacado que "No estamos hablando ni de robar, ni de mentir, que es algo habitual por desgracia en la política española".

Vía twitter, y con el hashtag #EnPodemosDecideLaGente, A Balears Podem ha destacado que "Mientras en otros partidos las decisiones las toman las élites económicas y financieras, en Podemos decide la gente".

En similares términos se ha expresado Podemos Euskadi, que también a través de dicha red social ha señalado que "La fuerza de nuestra organización reside en sus bases. La responsabilidad, la coherencia y el compromiso con el proyecto del cambio se ven en momentos como este", dice un Twitter.

También Podemos La Rioja ha destacado en Twitter que "Una vez más se demuestra que en Podemos quien decide son las bases. Siempre dijimos que para lograr el cambio, que necesita el país, nuestras maneras de hacer política iban a ser diferente a las del resto basadas en el compromiso y la responsabilidad".

"No estamos hablando ni de robar, ni de mentir, que es algo habitual por desgracia en la política española. Me preocuparía más que no pelearan como si lo están haciendo para conseguir cambiar la ley de alquileres para evitar abusos y desahucios", ha señalado por su parte la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Sobre la polémica compra del chalé situado en Galapagar, y sobre la decisión de Iglesias y Montero de poner sus cargos a disposición de las bases para que éstas decidan, se ha pronunciado también el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien ha dicho en Twitter que "Después de un acoso a su familia que ha traspasado todos los límites de la intimidad y de la ética, Pablo Iglesias e Irene Montero han vuelto a dar una lección de coherencia y de valentía. En Podemos no deciden las cloacas y la máquina del fango. En Podemos, decide la gente"

También ha señalado que "Perseguir a cargos públicos y traspasar todos los límites de la ética y la intimidad tiene relevancia política, una democracia donde ocurren estas cosas es una democracia peor" y ha añadido que "El acoso que han vivido Irene Montero y Pablo Iglesias traspasa todos los límites de la intimidad y de la ética".

Echenique, que la noche del sábado participó en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta señaló que "Como millones de familias, ha decidido endeudarse a 30 años afrontando una hipoteca de 800 euros al mes".

También ha salido al paso de las críticas que ha habido en el seno de la organización, y tras señalar que no ve la compra de la casa como algo "reprobable", se ha referido a las críticas del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', afirmando que ahora tendrá la oportunidad de decidir sobre el futuro de los dos políticos.

Kichi afirmó en un comunicado que el código ético del partido morado "no es una formalidad, es el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones y supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo".

Aunque no citó al líder de Podemos y su pareja, sí destacó que él no quiere dejar de vivir y criar a sus hijos en un piso "de currante" en el barrio de La Viña con su compañera, "que ya es bastante privilegio vivir en la Viña, en Cádiz y con Teresa Rodríguez, por eso no recibo otros ingresos y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes".

La decisión de Iglesias y Montero, que en otoño serán padres de mellizos, se produce después de que se hiciera pública la compra de una casa unifamiliar en la sierra norte de Madrid y la hipoteca de 540.000 euros que habían solicitado al 50 %para pagarla.

La difusión de esta noticia, acompañada de fotos internas y externas de la vivienda, dio paso a un debate, con críticas a la pareja en los medios de comunicación y en la calle sobre si era coherente con sus planteamientos políticos la decisión adoptada.

Pablo Iglesias salió en su momento al paso de las críticas por la compra de su chalet junto a Irene Montero tras haber criticado él mismo a Luis De Guindos y a otros políticos que vivían en urbanizaciones aislados de la sociedad, destacando que "no es lo mismo comprar una casa para vivir que para especular", recuerda La Sexta.

Tras desatarse la polémica por la compra de su casa, Iglesias y Montero publicaron una carta en sus redes sociales para defender su decisión y aclarar todo lo que rodea a la compra.

En ella defendían el derecho de cualquier cargo público a gastarse su dinero de forma honrada y destacaban que su casa no ha sido adquirida con ánimo de especular. Además, detallaban cómo afrontarán la hipoteca, de algo más de 800 euros al mes cada uno.

En la misiva, explicaban que se han comprado una casa en Galapagar a 40 kilómetros de Madrid, y para pagarla tienen a medias una hipoteca de 540.000 euros con Caja de Ingenieros que irán pagando poco a poco durante 30 años. También destacan que, 8 horas después de firmar la hipoteca, el 9 de mayo, presentaron una nueva declaración de bienes en el Congreso para mantenerla actualizada "cumpliendo nuestro compromiso de transparencia".

"Pagaremos al mes algo más de 800 euros cada uno. Sabemos que muchas familias españolas, incluso con dos sueldos, no pueden permitirse una hipoteca así, y por eso entendemos que es tan importante defender salarios dignos para todos y todas", señalaban.

"También basta ver los precios de la vivienda en Madrid para saber que elegir un sitio para construir un hogar no es una tarea sencilla para la mayoría de españoles y españolas, y por eso también decidimos buscar más cerca del campo. La realidad es que nuestros sueldos, que son públicos y que son decididos por la Asamblea Ciudadana de Podemos, nos han permitido emprender este proyecto".

Explicaban también que la entrada de la hipoteca y las reformas las han costeado con una parte de sus ahorros. "Irene ha necesitado para ello pedir un préstamo a su padre. El padre de Irene ha trabajado toda su vida como mozo de mudanza y su madre es profesora de educación infantil. Los padres de Pablo han ganado más. Su padre es inspector de trabajo (jubilado) y su madre abogada laboralista (jubilada). Tenían buen sueldo, sobre todo su padre, y le dejarán una herencia que nos ayudará".

Recordaban que "Pablo criticó hace 6 años a un ministro por comprarse un ático de 600.000 euros. Ambos pagaremos en 30 años, algo más de la mitad de esa cantidad cada uno. Y lo pagaremos para comprar una casa en la que vivir, no con la que especular", subrayan. "Y en todo caso siempre hemos afirmado que a los ministros y a cualquier cargo público hay que criticarles por sus políticas o eventualmente por su corrupción, no por gastarse su dinero en lo que quieran mientras lo hagan de forma honrada" añadían.

Por otro lado lamentaban que "con nosotros se hacen cosas que no se hacen con otros representantes públicos", y decían al respecto que "se han publicado fotos de nuestra casa, incluso de las habitaciones con los muebles de los anteriores propietarios. Nos persiguen paparazzi cuando vamos al hospital, al notario o a sacar a los perros y después venden sus fotos a Eduardo Inda", e indicaban que por eso "queremos vivir más cerca del campo".