Montero ve coherente comprarse un chalé si es para vivir y no para especular

En rueda de prensa en el Congreso, Montero respondía así cuando se le ha preguntado si ve coherente que Pablo Iglesias criticara hace unos años al exministro de Economía Luis de Guindos por comprarse un ático de 600.000 euros, y que ahora se haya comprado un chalé unifamiliar en la localidad madrileña de Galapagar.

"Si la pregunta es si me parece coherente que la economía debe estar en manos de la gente y no en manos de los mayordomos de los poderosos, lo pensaba ayer y lo pienso hoy; y De Guindos, igual que todo el PP, ha demostrado que no estaba para servir a la gente, sino a los poderosos", ha respondido.