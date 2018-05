Casado dice que sufre "escarnio" y niega trato de favor para lograr el título de Derecho

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado , ha asegurado que no ha recibido "ningún trato de favor" para titularse en su carrera de Derecho y ha denunciado que sufre "escarnio" y una campaña de " calumnias " sobre su persona desde hace más de un mes.

De esta manera se ha referido, en declaraciones a una información que publica el diario El Mundo, según la cual aprobó 12 asignaturas en el Centro Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense, de las 25 de Derecho en cuatro meses, justo después de ser elegido diputado en la Asamblea de Madrid.

Además de reiterar que esta información es "absolutamente falsa", no tiene fuentes contrastadas, ni aporta documentación, Casado ha señalado que si algún profesor hubiese admitido un trato de favor hacia él "que lo diga, y entonces ese profesor habría prevaricado y tendría una sanción administrativa".

"Me encuentro en una absoluta indefensión, en una campaña de calumnias que ya lleva un mes", ha afirmado Casado, que considera que la información publicada no tiene ningún interés mediático "más que el escarnio y la humillación de un político".

También ha criticado la utilización de datos "estrictamente personales" como su expediente académico, lo que vulnera el artículo 197 del Código Penal, pero no va a presentar ningún recurso por este posible delito para que "no parezca" que quiere "arremeter" contra los medios de comunicación.

En todo caso, ha pedido una "reflexión pública" sobre hasta dónde llega el derecho a la información en España porque "si no hace falta pruebas ni testimonios firmados, mañana un vecino que esté enfadado puede decir de ti cualquier cosa".

Casado ha reprochado que este tipo de cosas solo les pase a los políticos y "en especial a los del PP" porque el problema es "quien va a querer dedicarse a la política" si se tiene que pasar por esta "humillación y exposición de tus datos más personalísimos".

Sobre el origen de este tipo de informaciones respecto a su formación académica, ha manifestado que "no cree" que se trate de fuego amigo de su propio partido, ni tampoco que ningún medio de comunicación le tenga "especial inquina", aunque son noticias que no tienen relevancia, ni documentación, ni fuentes y salen en portada.

Al vicepresidente popular le "consta" que estas informaciones han "circulado" por otras redacciones que "con mejor acierto" las han descartado, y ha reiterado que ya dio explicaciones sobre su máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos, que la jueza del caso Cifuentes está investigando.

Ha lamentado que, por estas cuestiones, lleva "un mes en portadas, y en trending topics", cuando a un político se le debería medir por si ha gestionado bien.

"Si nos van a sacar, no sé, las multas que tenemos de aparcamiento y si hacemos ruido o no cuando vamos al fútbol, creo que estamos hablando no de periodismo sino de otra cosa", ha concluido.