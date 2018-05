Mal comienzo

La elección del diputado de JxCat pone fin a un largo y complejo proceso de casi cinco meses desde que se celebraron las elecciones del 21-D. Sin embargo, los primeros discursos y gestos del próximo inquilino del Palau de la Generalitat apuntan a que el clima de tensión social e inestabilidad política no va a superarse. Todo lo contrario. Torra ya ha anunciado que estrenará su presidencia viajando mañana a Berlín para reunirse con Puigdemont y protagonizar una rueda de prensa conjunta. Será un primer acto cargado de significado y que anuncia el tono de la legislatura. Está claro que ya se ha erigido como el presidente de solo la mitad de los catalanes, aquellos que se consideran independentistas. Y hay que recordar que, si bien es cierto que el bloque secesionista logró la mayoría absoluta el 21-D, el partido más votado fue Ciudadanos, y en votos el soberanismo no es mayoritario en la Comunidad.

Sería erróneo y estéril plantear la legislatura como una reedición de la batalla de bloques que Cataluña ha sufrido en los últimos años. Pero, desgraciadamente, eso es lo que dan a entender los primeros gestos de Torra. Habrá que juzgarle por lo que haga a partir de hoy. De hecho, en su mano está que el autogobierno no se tenga que volver a intervenir. No obstante, no debe albergar ninguna duda de que si él opta por reeditar la provocación, el Estado responderá con la ley, esa que a todos nos protege.