Torrent descarta reunirse con el Rey y le comunicará por escrito la investidura de Torra

El presidente del Parlament, Roger Torrent, descarta pedir una reunión con el Rey para comunicarle la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat y optará por hacerlo por escrito.

Fuentes parlamentarias han explicado que Torrent no se reunirá con el Rey por tres motivos: porque en la pasada legislatura no quiso recibir a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell; por su discurso del 3 de octubre a favor de la actuación del Estado en contra del referéndum, y por "no haber dicho nada sobre la existencia de presos políticos en su Estado".

Cuando un parlamento autonómico inviste a un presidente, el Rey se reúne con el presidente de la cámara para que éste le comunique formalmente el nombramiento.