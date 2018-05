Peñíscola ofrece alojamiento para los médicos de refuerzo de verano

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, junto a la concejala de Sanidad y Bienestar Social, María Jesús Albiol, han mantenido este jueves un encuentro con la directora territorial de Sanidad Universal y Salud Pública, Azucena Martí; la gerente del Departamento de Salud de Vinaròs, Ana Arizón; el coordinador de Enfermería, Enrique Manzano, y la directora del Centre de Salut Pública, Elvira Mensat.

Los representantes municipales han trasladado diversas reivindicaciones al Departamento. Concretamente, el alcalde ha manifestado su interés por el proceso de contratación del personal médico necesario para el refuerzo de las consultas en los meses de la temporada turística, en la que el municipio multiplica su población pasando de alrededor de 8.000 habitantes a más de 100.000.

En este sentido, desde el área sanitaria se ha confirmado al munícipio que a la Conselleria se han solicitado los mismos refuerzos que en años anteriores, "pero a fecha de hoy no tenemos confirmados cuáles van a ser los refuerzos efectivos con los que se va a poder contar", ha argumentado el primer edil en su reivindicación.

En este sentido, Martínez ha puesto a disposición del área de Salud la colaboración municipal que sea necesaria, "no queremos que la dificultad para encontrar alojamiento en la localidad en los meses de mayor afluencia turística sea un impedimento para que Conselleria cumpla con los refuerzos necesarios", ha dicho. Por ello, la Concejalía de Sanidad y Bienestar Social pone a disposición de los médicos desplazados hasta cuatro habitaciones con derecho a baño y cocina, sin coste para el área de Salud ni para los propios sanitarios.

En Semana Santa, el refuerzo requerido y habitual para el consultorio auxiliar de Peñismar no pudo cumplirse en las condiciones de años anteriores, pues no se dio cobertura a la totalidad del horario habitual, "algo que no queremos que se repita y es por ello que vamos a trabajar conjuntamente, en lo que podemos colaborar con la Conselleria, para que en verano sí podamos contar con los facultativos que requiere nuestro incremento de población", ha confirmado Martínez.

La concejala del área también ha insistido a los representantes del área de Salud sobre la importancia de dar cobertura con sustituciones a las vacaciones de los médicos titulares, "pues se da la circunstancia que durante varias semanas son los propios residentes los que sufren el cierre de consultas, como sucedió el pasado año", ha explicado. En este sentido desde el área de Salud se ha adquirido el compromiso de estudiar la situación confirmando su disposición y alertando de las dificultades de encontrar médicos para su contratación.

Durante la reunión se han tratado otras cuestiones relacionadas con el Hospital Comarcal de Vinaròs, como la apertura de una nueva planta, la incorporación del nefrólogo o la normalización de los efectivos en el área de ginecología, así como los trámites requeridos para incorporar el municipio en la red del Pla de Salut.