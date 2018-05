Los médicos de familia reivindican su especialidad y piden más profesionales

Los médicos de familia han reivindicado este jueves su especialidad como líderes de la atención primaria y han pedido más profesionales por habitante en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que desde este jueves y hasta el sábado se celebra en Barcelona.

Ante los 2.500 facultativos de toda España que participan en el encuentro, el presidente de la semFYC, Salvador Tranche, ha destacado en la inauguración el papel polivalente de los médicos de familia.

"No somos ni queremos ser pediatras, somos médicos de familia que atendemos niños cuando lo requieren; no somos urgenciólogos, pero atendemos urgencias y emergencias; no somos paliativistas, somos médicos de familia que acompañamos a los pacientes en el último tramo de su vida", ha resumido Tranche en el acto inaugural.