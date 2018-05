Dos autores, mismo sufrimiento

Durante la reciente entrega de los Premios Rey de España de Periodismo que otorga la Agencia Efe, tuve la suerte de presenciar el saludo entre el escritor Fernando Aramburu, que recogía el Premio Don Quijote, y José María Irujo, brillante periodista, hoy en ‘El País’, descubridor del caso Roldán y que ha dedicado muchas horas a contar los estragos del terrorismo. A la manera de los autores clásicos, durante la que era su primera conversación, se trataron de usted. Aramburu agradeció a Irujo su trabajo y su valentía. En concreto, su libro, publicado ya en los primeros noventa, ‘ETA, la derrota de las armas: todas las sombras, secretos y contactos de la organización terrorista al descubierto’. A la vez, Irujo se mostraba encantado de conocer al autor de la novela que está cumpliendo como ninguna otra la función de contar la verdad del horror etarra a través de la literatura. Sin embargo, no decía ni una palabra sobre ‘Patria’. Cuando despedimos a Aramburu, confesaba que, tras años de amenazas y casi una década con protección policial constante, le había quedado tal sufrimiento que no podía leerlo. "A mi alrededor, lo han hecho todos; yo no puedo".