Rajoy, sobre el palabro 'aprovechategui': "Me salió"

Con esta palabra se refirió Rajoy al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, este miércoles en su comparacencia en el pleno del Congreso para reprocharle su actuación en Cataluña. Le dijo lo siguiente: "Mucha gente no se lo toma en serio porque ve que usted está de 'aprovechategui' en un tema importante".

El propio Rajoy se ha referido este jueves al 'palabro' en cuestión, En una entrevista en Antena 3, ha negado que tuviera pensado de antemano el calificativo de "aprovechategui" que dirigió a Rivera. "Me salió", ha dicho antes de comentar que creía que no estaba en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que era una expresión coloquial y que no sabía que era un término euskera. Se trata de una palabra popular en el País Vasco que se utiliza para calificar a una persona de oportunista, que trata de sacar provecho de una situación sin ningún tipo de escrúpulos. Se compone de la palabra 'aprovechado' y la terminación en euskera 'tegui', pero no figura en la RAE.

Y el término ha tenido una gran acogida en las redes sociales:

-¿Qué ma dicho?

-Aprovechategui...

-¿Y qué significa?

-Pues no sé...

-Seguro que es algo en gallego, ¿ves como tenemos que prohibir los idiomas? pic.twitter.com/sopBKvucE9 — Protestona (@protestona1) 9 de mayo de 2018

Mariano Rajoy se monta una nueva película, esta vez con ciudadanos

Las Brujas de #Aprovechategui

Gran Estreno !!! pic.twitter.com/ucDIQKd08T — Zalatoy (@zalatoy) 9 de mayo de 2018