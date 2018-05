Rajoy no da por roto el pacto con Ciudadanos y resta importancia al anuncio de Rivera

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ha asegurado este jueves que no da por roto el pacto con Ciudadanos sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña y ha restado importancia al anuncio realizado este miércoles por Albert Rivera ya que está convencido de que ambos, con el PSOE, seguirán actuando juntos en Cataluña.

Rajoy, en una entrevista en Antena 3, ha subrayado que hará todo lo necesario para que el pacto del Gobierno con el PSOE y Cs se siga manteniendo.

"En lo fundamental estamos de acuerdo: defendemos la unidad de España, la soberanía nacional, el sistema democrático y todos -ha añadido- queremos que a la mayor celeridad haya un gobierno en Cataluña dentro de la ley".

Y en ese contexto ha recalcado: "Lo de ayer, lo doy por no producido. Lo considero un episodio poco importante en un asunto que es el más importante que ha tenido España en mucho tiempo".

Tras justificar que el Gobierno no recurra al Tribunal Constitucional la delegación de voto de Carles Puigdemont (en contra de lo que le pide Cs) porque así lo aconsejan los servicios jurídicos de Estado, ha negado que tuviera pensado de antemano el calificativo de "aprovechategui" que dirigió a Rivera ante el pleno del Congreso.

"Me salió", ha dicho antes de comentar que creía que no estaba en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que era una expresión coloquial y que no sabía que era un término euskera