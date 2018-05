Rajoy ve "muy machista" que se hable del enfrentamiento entre Cospedal y Santamaría

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que es "muy machista" centrarse en el enfrentamiento entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y ha señalado que se trata de un tema "irrelevante".

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, al ser preguntada por la foto que protagonizaron Sáenz de Santamaría y Cospedal en la festividad del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, y que visualiza la distancia que hay entre ambas desde hace años.

"Le voy a decir con absoluta franqueza, me parece un tema muy pequeño y además me parece un tema muy machista", ha afirmado, para agregar que si fueran "dos señores" no se habrían encontrado con tantas portadas de periódicos como las que han visto con ese tema. Según ha añadido, para él es un tema "irrelevante" y "desconoce absolutamente" que exista ese enfrentamiento entre ellas.

"Orgullo y satisfecho de su gestión"