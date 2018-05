El Pacto Antiterrorista abordará este jueves el fin de ETA sin el PNV y con la duda de PDeCAT y ERC

El Pacto Antiterrorista aborda el fin de ETA este jueves a partir de las 12.30 en una reunión bajo la presidencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , a la que ha confirmado oficialmente que no asiste el PNV y en la que se mantiene la duda de si habrá representación por parte del PDeCAT y de ERC .

Los partidos que sí han confirmado su asistencia a la reunión son PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Partido Aragonés, Coalición Canaria y UPyD, según confirman a Europa Press fuentes políticas. A pesar de cursar la invitación, este miércoles por la tarde no había respuesta por parte del PDeCAT y de ERC.

El Ministerio del Interior ha informado de que Zoido dirigirá una salutación y, acto seguido, dará paso a intervenciones de mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). También está prevista la intervención de los portavoces y que, finalmente, Zoido atienda a los medios de comunicación.

Según la convocatoria, la reunión con los partidos políticos busca "afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo". La celebración del pacto fue adelantada el pasado viernes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su declaración institucional coincidiendo con el acto en Francia de los 'mediadores' anunciaba la disolución de ETA.

Fuentes de Moncloa apostillaron ya el viernes que el Gobierno, aunque consciente de que la unidad no es sinónimo de unanimidad, quería expresar en este foro que no tiene intención de cambiar la política penitenciaria. El PNV ha asegurado que entienden que existen otros foros en los que abordar la política antiterrorista una vez que ETA se ha disuelto.

El pacto nació en el año 2000 bajo el título de 'Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo'. Fuentes de Interior precisan a Europa Press que la convocatoria de este jueves se inspira en esta idea de defensa unitaria de los principios democráticos frente al terror.

Se trata de una herramienta de unidad política en su origen frente al terrorismo de ETA, pero que ha incluido la lucha contra el terrorismo yihadista desde la firma en 2015 de un nuevo acuerdo firmado inicialmente por Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Precisamente, sus últimas reuniones han servido para informar y coordinar medidas contra este terrorismo, en especial tras los atentados de Barcelona y Cambrils.

PSOE Y Podemos versus PP y Ciudadanos

De los grandes partidos del Congreso, solo Ciudadanos ha respaldado el mantenimiento de la dispersión de presos que contempla la legislación como medida para propiciar la desvinculación de ETA. El partido naranja defiende su permanencia mientras "haya asesinos sueltos" y para que la organización terrorista no saque réditos del "paripé" en torno a su disolución.

El PSOE cree que es necesario acercar a los presos etarras aunque sin cambiar los requisitos actuales para facilitar el acceso de los miembros de la banda terrorista encarcelados a beneficios penitenciarios, según explicó el 'exlehendakari' y secretario de Política Federal del partido, Patxi López.

El dirigente socialista vasco precisó que su partido lleva años defendiendo "otra política penitenciaria" que termine con la dispersión, dado que, bajo su punto de vista, solo sirve para que la banda y su entorno tengan elementos para jugar a la "victimización".

Podemos, que asiste como observador en el pacto antiterrorista, sostiene también el acercamiento de los presos de ETA a sus lugares de origen, pero además respalda la transferencia a Euskadi de la política penitenciaria. Es la misma tesis de los nacionalistas vascos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, defiende que se trata de una demanda mayoritaria de la sociedad vasca y, según él, Mariano Rajoy es "sensible" a un cambio en la política penitenciaria. Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado esa posibilidad de acercar presos. El propio Rajoy ha garantizado además que ETA no obtendrá ningún beneficio por su disolución y no encontrará "ningún resquicio para la impunidad" tras sus crímenes.

Las asociaciones de víctimas han sido convocadas este jueves por la tarde en Moncloa, donde serán recibidas por el presidente del Gobierno. Según han explicado a Europa Press desde la AVT y Covite, su intención es recordar que ETA no ha condenado su pasado violento al anunciar su disolución, lo que impide, de acuerdo al programa en vigor sobre reinserción individual de presos etarras, llevar a cabo los beneficios penitenciarios reclamados por el PNV y otros partidos.