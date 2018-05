Datos privados de la víctima de la manada se filtran en la red

En la sentencia sobre el caso de manada a la que se puede acceder en la página del TSJB aparece un nombre de pila que se le atribuye a la víctima, una fecha de nacimiento y una ciudad de residencia. Todos los demás datos están borrados. Pero en la sentencia que se distribuyó a los medios tras el fallo judicial, en la que no aparece ningún nombre de pila, lo que si podía verse en el lateral de todas las páginas del documento era una serie de letras y números. Es lo que se llama un código de verificación segura (CVS) con el que se podía, ya no se puede porque está anulado, acceder a los datos completos de la sentencia. Y en ellos estaban todos los datos personales de la víctima.