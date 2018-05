La última trinchera de ETA

Todo grupo humano necesita un relato para influir en el modo en que se perciben sus actuaciones y declaraciones. Los terroristas urgen, pues, una narración clara que les ayude a conectar con los ciudadanos, sobre todo los vascos, para no desaparecer en el sumidero de la Historia simplemente como una pandilla de asesinos sin escrúpulos. Por ello tienen que desgranar una historia fácil de comprender, sin vencedores ni vencidos, en la que ellos son una parte de un hipotético ‘conflicto’ y de un supuesto ‘proceso de paz’ en el que hacen gestos de buena voluntad. En realidad, ni hay conflicto, ni proceso de paz, ni buena voluntad sino unos terroristas derrotados por el Estado de derecho. Sin embargo, ellos intentan manipular el lenguaje y los discursos para confeccionar un montaje propagandístico que dé algo de dignidad a su final agónico.

El show mediático de ayer forma parte de este esfuerzo narrativo para mantener apoyo social en un País Vasco en el que la cuestión del terrorismo va desapareciendo de la vida cotidiana. Para ello recurren a unos ‘verificadores’, a la escenificación y al envío de comunicados a la BBC para dar cobertura a su relato. Intentan así que cale el mensaje de que ha habido una mediación internacional para facilitar el final del ‘conflicto’. Puro teatro.

ETA y sus acólitos se han lanzado a una verborrea de palabras engoladas para enmascarar la realidad y reelaborar un relato a su medida. Así, en sus últimos comunicados, prácticamente se atribuyen el mérito del fin de la violencia. Y lo hacen con sus eufemismos de siempre: denominando "actividad armada" a sus "asesinatos" o hablando de "confrontación" en lugar de "campaña de 59 años de atentados".

Detrás del lenguaje siempre hay ideología. Las palabras, las metáforas, los eufemismos y las elipsis interpretan la realidad desde una determinada perspectiva, y ahí reside su poder. Los terroristas mataron con las armas y ahora intentan hacerlo con las palabras: hablan de "grupo armado vasco" en vez de "banda terrorista". De "impuesto revolucionario", y no de "extorsión" o "chantaje". De "refugiados vascos", y no de "fugitivos". Nunca se autodenominan terroristas, sino que son "gudaris", "soldados" o "activistas".

La perversión del lenguaje que practican pretende elaborar un relato aceptable, incluso atractivo, para las generaciones que no vivieron los años de plomo. Como los jóvenes del País Vasco saben poco de lo sucedido (casi la mitad desconoce quién fue Miguel Ángel Blanco y más de la mitad tampoco conoce el atentado de Hipercor, que costó la vida a 21 personas), pretenden convertir sus crímenes en una gesta heroica que sus militantes no tuvieron más remedio que asumir. El objetivo final está claro: una excarcelación honrosa para los presos, el cierre de las investigaciones sobre los delitos no juzgados y dar respetabilidad a ETA para que no sea vista como una sarta de asesinos, sino como una veterana organización política.

La democracia española ha conseguido derrotar policial y judicialmente a ETA. Ahora toca completar definitivamente la derrota política y narrativa. Es la guerra de las palabras para no enmascarar la verdad.