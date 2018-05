Vuelos a 'Manchester United': el lapsus del presidente del PP de Murcia

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, se ha convertido en uno de los protagonistas de este viernes con motivo de un lapsus cometido durante su intervención en televisión.

Durante una entrevista en el informativo del centro territorial de TVE en Murcia, López Miras ha anunciado que el aeropuerto de Corvera “estará operativo en diciembre”. En referencia a esta infraestructura, el líder del PP en la Región de Murcia se ha referido a los vuelos previstos para 2019 de las líneas Corvera-Leeds y, según sus propias palabras, "Corvera-Manchester United".

Ya se sabe que los despistes de los personajes públicos no suelen pasar desapercibos para los “tuiteros”, y en esta ocasión, no ha sido diferente. Las risas no se han hecho esperar: