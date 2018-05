El deber de memoria

¿Cómo recordaremos a ETA? ¿Perdurarán los años de plomo en la memoria colectiva con sus más de 800 víctimas mortales? ¿Sobrevivirán las sensaciones de miedo, dolor y desasosiego? ¿Cómo evocarán a la banda terrorista nuestros hijos cuando ya no haya testigos? ¿Hay que recordarla o empezar a olvidarla? ¿Debe nuestra sociedad dedicar al olvido una parte de la energía que ahora dedica a recordar? No hay una respuesta categórica ante tantas preguntas. Es verdad, como dijo George Santayana, que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Pero recordar no siempre vacuna contra futuras atrocidades. El intenso recuerdo de la Primera Guerra Mundial no evitó el estallido de la Segunda, sino todo lo contrario. Hay casos en que se ha saqueado el pasado en busca de un provecho político inmediato. Así, la instrumentalización de los recuerdos y de la historia, su manipulación y mistificación han nutrido viejos rencores, como se vio en Irlanda del Norte y en las guerras de los Balcanes. Qué se recuerda, cuánto, quién lo recuerda y cómo se guardan esos recuerdos, hasta cuándo y por qué… la última fase de todo conflicto humano es la batalla por la memoria. Para avanzar, ¿hay que recordar o hay que olvidar?