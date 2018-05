De memorias y olvidos

El 4 de mayo de 2018 pasará a la historia de España por ser el día en el que la banda terrorista ETA se disolvió. El hecho de que ya en octubre de 2011 declarase el cese de su actividad criminal resta dramatismo pero no importancia a su desaparición. ETA se disuelve porque el Estado y la sociedad española la derrotaron hace ya años. Así, hoy es de justicia recordar la acción constante y discreta de dos de los pilares de ese Estado, Poder Judicial y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin la cual las palabras que hoy se escriben serían bien diferentes. Como es obligado recordar a todas las víctimas que en su macabra historia ocasionó la banda. Pero es preciso dar un paso más. El final ‘oficial’ de ETA no es el final de la historia, de las historias anexas a su impacto en este país. Es preciso realizar una lectura de la ‘convivencia’ durante tantos años con una barbarie como la que representa ETA. Y, más aún, es preciso extraer conclusiones que contribuyan a fortalecer nuestro sustrato cívico, fundamento democrático de nuestra sociedad.

El pasado ofrece hechos para el orgullo colectivo y, también, para la crítica, individual y colectiva. Entender una y otra afirmación exige recordar que durante muchos años de ‘normalidad democrática’, una organización defensora de determinadas ideas y con apoyo de un sustrato social no desdeñable se arrogó el poder de decisión sobre la vida de aquellos ciudadanos españoles que no comulgaban con ella. Incluido el poder supremo de decidir sobre la propia vida. Durante más de cuarenta años, el asesinato, el chantaje, el robo, el secuestro, se hicieron ‘rutina’. Eran una parte más del paisaje español. Creo que en ningún momento se llegó a medir lo que ello suponía. Por mera necesidad, se aceptó la convivencia con lo inaceptable. Ello pudo ser inevitable. Menos lo fue, y hay que recordarlo, que durante demasiados años, las víctimas, por entonces mayoritariamente miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado, muriesen por todos para ser enterradas con prisas y en silencio. Son demasiados los funerales que pesan sobre nuestra historia. Pero también hay lugar al orgullo. ETA no mataba por matar. Buscaba un fin. Destruir la incipiente democracia española para encontrar el caldo de cultivo de su sueño de liberación nacional. Y esa frágil democracia resistió. Y acabó ganando una partida que, reiteradamente, se dio por perdida. Porque hoy también es preciso recordar que durante años fue máxima extendida que la negociación política con ETA era precisa, porque no se la podía derrotar. En el día de su disolución, es legítimo reivindicar ese orgullo colectivo.

Pero es el futuro lo que nos debe interrogar a todos. Una herida como la producida por ETA deja secuelas. Y, asimismo, debería ser fuente de vacunas. Son muchos los jóvenes que hoy no conocen esta historia. Como desconocen el tiempo negro de la dictadura franquista. Libertad, democracia, dignidad. Valores que es preciso proyectar. La historia de España muestra demasiadas alianzas con la intolerancia. Sería arrogante pensar que no se va a repetir. Son tiempos confusos y no solo los españoles debemos estar alerta para preservar los valores e instituciones que hacen posible la convivencia en paz y libertad. Vacuna de libertad. Más allá, la historia de ETA nos debe servir de cauce para rescatar los ejemplos de pequeño y gran heroísmo que la rodean; de servicio público o de solidaridad. Para ensalzarlos y forjar con ellos el sustrato colectivo que necesita todo pueblo. Como habrá que recordar cobardías, traiciones y complicidades. Sin otro ánimo que el de enseñar que siempre fue posible ser otro, que siempre es posible elegir entre ayudar al vecino o delatarlo al asesino.