Catalá entra en guerra con los jueces

La situación entre el Gobierno y los jueces se estaba tensando en los últimos días, pero el ministro de Justicia hizo estallar este domingo la guerra total. Rafael Catalá afirmó en la Cope que Ricardo Javier González, el juez que pidió la absolución de La Manada, "tiene un problema singular" que "todos saben" y culpó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de no haber actuado "preventivamente" contra él. ¿Cuál es este "problema singular"? Catalá no concretó más, solo declaró que González "tiene algunos expedientes abiertos", pero su ataque iba dirigido tanto al magistrado como al CGPJ. El ministro recalcó que el órgano de gobierno de los jueces debe asegurarse de que los magistrados "están en plenas facultades para ejercer su labor", deslizando a la vez que González, que en su voto particular habló de "ambiente de jolgorio y regocijo" cuando se produjo la agresión, no está en esas "plenas facultades" (probablemente aludiendo a que pasó varios meses de baja por enfermedad en 2007) y que el CGPJ no ha cumplido sus funciones de supervisión.