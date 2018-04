Junqueras urge a formar Govern para "no desperdiciar" los resultados del 21D

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Juqueras, ha urgido a la formación de un gobierno soberanista en Cataluña para "no desperdiciar" los resultados del 21D, y ha resaltado que en Europa se cuestiona el delito de rebelión que le imputa el juez del Supremo Pablo Llarena.

En una entrevista por escrito a Catalunya Ràdio, desde la cárcel de Extremera, Oriol Junqueras ha reclamado formar Govern "ya" para "no desperdiciar" los resultados del 21D, y ha advertido de que con unas nuevas elecciones "arriesgamos mucho" para "volver a la misma situación en el mejor de los casos".

"Cuando has ganado un partido en unas circunstancias muy difíciles, lo importante es aprovechar el resultado. Si en lugar de aprovechar el resultado lo que haces es jugártelo, lo mejor que te puede pasar es quedar en nada. La cuestión es qué ganamos no haciendo gobierno. Y no ganamos nada perpetuando el 155", reflexiona el vicepresidente catalán cesado.