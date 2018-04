Albiol ve "peligroso" que Puigdemont proponga un presidente a "sus órdenes"

"Estoy convencido que habrá investidura por una razón muy sencilla: porque hay una parte muy importante de ERC y PDeCAT que quiere investidura y volver a una cierta normalidad, y porque Puigdemont, que se ha equivocado muchísimo, no es tonto y sabe perfectamente que hay un cierto desgaste y cansancio por parte de toda la sociedad y, especialmente, del independentismo", ha dicho.

Y es que Puigdemont "sabe que si vamos a nuevas elecciones, hay riesgo de que la mayoría independentista se pierda", ha opinado Albiol en declaraciones anoche a TV3.

Pero, al mismo tiempo, el dirigente popular ha alertado de que "Puigdemont, que es el que acabará decidiendo quién es el candidato a la investidura, pondrá un candidato que él pueda utilizar políticamente en función de sus intereses, una persona que esté bajo sus órdenes".

Una posibilidad que "es peligrosa y mala para la institución de la Presidencia de la Generalitat", ha apuntado Albiol, que ha acusado a Puigdemont de "condicionar a todo un país" por su "situación de fuerza".

Por otro lado, ha apuntado que en Cataluña "lamentablemente hay fractura (social)": "Yo no la noto, pero la hay. No se puede negar que hay una parte de la sociedad en la que no puedes hablar de política. Me preocupa que una vez pase esta situación de tensión, el tema económico, político e institucional lo podremos reconducir, pero la fractura social tardaremos muchos años".