Miles de mujeres relatan sus agresiones sexuales en Twitter animadas bajo el lema '#cuéntalo'

El hilo con la etiqueta #cuéntalo rebasa ya los 233.000 mensajes y comentarios.

"Sentir miedo al volver a casa por las noches: fingir hablar por teléfono o pedirle a una amiga que no cuelgue hasta entrar en el portal, correr nerviosa los últimos metros con la llave preparada. Nos ocurre a todas, ahora lo vivimos en común. No estamos solas", ha compartido la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero.

Sentir miedo al volver a casa por las noches: fingir hablar por teléfono o pedirle a una amiga que no cuelgue hasta entrar en el portal, correr nerviosa los últimos metros con la llave preparada. Nos ocurre a todas, ahora lo vivimos en común. No estamos solas #cuéntalo

"Admiro la valentía de las que lo contáis sin tapujos. Yo solamente al recordar aquella historia en la que pude escapar de las fauces de aquel señor tan distinguido y reconocido (y reconocible) todavía siento angustia. Rabia, asco, impotencia", señala la exsocialista Beatriz Talegón.

Han narrado sus experiencias, entre otras, figuras públicas como las actrices Leticia Dolera y Abi Power, las escritoras Laura Freixas y Elvira Sastre, la 'youtuber' Jen Herranz, la 'instagramer' Laura P. Trevijano y periodistas como Idoia Sota.

15 años. Calle de poco tránsito. Un chico se me abalanza x detrás y me soba el culo. Me susurra: q buena estás. Me quedo muda. Se va. Vuelve, hace lo mismo con más fuerza agarrándome las caderas y frotándose conmigo. Grito. Se va. 2personas me miran. Siento vergúenza. #Cuentalo