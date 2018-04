El abogado de La Manada, en Zaragoza: "Voy a pedir de forma inmediata la absolución"

Agustín Martínez, el abogado de cuatro de los cinco condenados por abusar sexualmente de una chica de 18 años durante las fiestas de San Fermín de 2016, ha adelantado que su próximo paso como representante legal de los miembros de La Manada será pedir "de forma inmediata" la puesta en libertad de sus patrocinados y formular "el correspondiente recurso" ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Martínez se encuentra este viernes en Zaragoza para participar en una mesa redonda organizada por el Colegio de Abogados. En declaraciones a Heraldo.es, el letrado ha revelado que sus clientes están “abatidos” porque “se consideran inocentes y una sentencia de 9 años les parece una aberración”.

Además, ha detallado que el recurso se sustentará en el hecho de que el prevalimiento -base de la sentencia condenatoria de abusos sexuales-, no fue abordado en el juicio. “Es una sentencia no ajustada a derecho porque no nos hemos podido defender en virtud del principio acusatorio de esa acusación de prevalimiento. Ese concepto no ha existido durante todo el proceso, y por ello vamos a recurrir”, ha anunciado.