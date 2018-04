Gabilondo se ofrece formalmente como candidato a presidir la Comunidad de Madrid

"Me veo en el agradecimiento y la obligación de estar a la altura que este tiempo requiere en la Comunidad de Madrid", ha dicho en declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea.

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha dicho que la candidatura de Gabilondo es una cuestión de "coherencia política", ya que fue planteado como candidato alternativo a Cifuentes en la moción de censura presentada por los socialistas.

Una moción que decayó tras la dimisión el miércoles de Cifuentes después de varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y de la publicación de una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

"Si hemos sido el grupo parlamentario que ha presentado la moción de censura para terminar de una vez con esta situación, en coherencia hemos decidido presentar como candidato a la investidura (...) a Ángel Gabilondo", ha señalado.

Gabilondo ha explicado que quien lo ha propuesto como candidato es su grupo parlamentario en la reunión de este jueves "con el apoyo del partido federal y el partido en Madrid" y ha asegurado que no tiene "voracidad por llegar a ser presidente".

"Estoy en disposición por compromiso y por responsabilidad", ha apuntado, al tiempo que ha instado a celebrar el pleno de investidura "con celeridad", ya que "existe en esta Asamblea una mayoría que podría cambiar el gobierno de Madrid".

El portavoz socialista ha defendido que la región "necesita un cambio profundo" y cree que "el tiempo nuevo tiene que empezar ya".

"Acaba una época, se puede prolongar la agonía de la época todo el tiempo que haga falta pero ha acabado un modo de hacer que la ciudadanía ha encontrado insostenible", ha manifestado.

Por ello, se ha dirigido a "los otros grupos" parlamentarios en la Asamblea para "encontrar la alternativa al modelo del PP", especialmente a Ciudadanos, que considera que "lo más razonable es que el PP proponga un candidato alternativo cuanto antes a Cifuentes".

"No compartimos esa idea de dar el voto de cualquier manera al PP, ése no es el camino", ha comentado Gabilondo.

Además, ha recordado que mientras que en la moción de censura que habían planteado los socialistas (que decayó tras la dimisión de Cifuentes) era necesaria la mayoría absoluta, para la investidura de presidente bastaría con mayoría simple en una segunda votación.

"Si un partido tiene dudas, cabe la posibilidad de abstenerse", ha dicho en alusión implícita a Ciudadanos.

Sobre Podemos, ha dicho que "ellos dirán qué tipo de apoyo quieren hacer", aunque ha indicado que "en coherencia con la moción de censura" habría que "tener un proyecto de mayorías para cambiar Madrid".

Preguntado sobre si tienen un "as en la manga" que ofrecer a Ciudadanos, ha respondido que la Comunidad de Madrid "no se vende por un as ni por dos ases".

"No tenemos ninguna cosa especial que ofrecer porque no entramos en tratos, entramos en negociaciones y conversaciones políticas donde no hay un mero intercambio de intereses sino la búsqueda de un interés general", ha apuntado.

Franco también ha apremiado a Ciudadanos a que "decidan lo que prefieren": "si optan por un gobierno decente que encabece Gabilondo o si prefieren seguir apoyando un gobierno del PP".

Gabilondo, por su parte, ha vuelto a rechazar la posibilidad de configurar un gobierno de coalición, opción que ya descartó cuando estaba vigente la moción de censura.

"No es interesante a un año de las elecciones comprometerse políticamente con otro grupo", ha declarado.