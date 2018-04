El vídeo de Cifuentes no llegó a la Policía y se vendió al mejor postor hace casi siete años

¿Quién hizo una copia ilegal del vídeo de Cristina Cifuentes robando en el hipermercado? ¿Quién lo ha distribuido? ¿Y por qué? ¿Ha dicho la expresidenta de Madrid toda la verdad en su declaración en la que este miércoles anunció su dimisión? Las preguntas sobre la grabación que ha precipitado la caída de Cifuentes se agolpan. No todas tienen respuestas, pero sí hay algunas certidumbres para, al menos, descartar sospechosos.

La Policía Nacional nunca tuvo en su poder el vídeo sobre el hurto de Cristina Cifuentes. No custodió jamás esas imágenes porque no requirió ni la grabación hecha pública este miércoles por el portal Ok Diario ni otras supuestas imágenes de la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid en el interior del híper del barrio de Vallecas aquel l 4 de mayo de 2011. Y no lo hizo porque no hubo denuncia ya que al final la retenida se avino a abonar las cremas (poco más de 40 euros) y Eroski no denunció, como es práctica habitual cuando se satisface el importe.

Responsables del cuerpo en Villa de Vallecas apuntaron este miércoles que solo los responsables de seguridad del centro habrían tenido acceso a esas imágenes, que deberían haber sido destruidas un mes después al no haber sido requeridas en una investigación, tal y como marca la Ley de Protección de Datos y la Instrucción 1/2006 de esta entidad. Eroski, que entonces era el propietario del aquel híper que al poco tiempo vendió, aseguró este miércoles tajante que las grabaciones de videovigilancia se destruyeron "automáticamente en un plazo menor de 30 días". El grupo vasco de distribución afirmó no tener documentación sobre ese incidente porque la destruyó al traspasar la superficie al nuevo operador y, en todo caso, apuntó que la "cadena de custodia" debía estar "garantizada" por el "servicio de vigilancia contratado". La empresa era Castellana de Seguridad.