Críticas de Sánchez, Iglesias y Garzón a la sentencia de La Manada

Líderes políticos como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Alberto Garzón se han sumado a las críticas que por las redes sociales se han multiplicado tras conocerse que los cinco integrantes de la Manada han sido condenados por el delito de abuso sexual y no por el de violación.

En su cuenta de Twitter, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha escrito: "Ella dijo NO. Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo #LaManada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?".

Ella dijo NO. Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo #LaManada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación? #NoesNo #YoSíTeCreo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2018

Por su lado, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha comentado; "La condena a La Manada solo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a cinco matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco".

La condena a La Manada sólo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) April 26, 2018