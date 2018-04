Cristina Cifuentes dimite

Cifuentes ha admitido que había tomado la decisión de renunciar a la Presidencia y pretendía anunciarlo el 2 de mayo, tras los actos institucionales de la Comunidad de Madrid, pero tras la precipitación de los acontecimientos ha decidido adelantar su renuncia.

La presidenta madrileña ha anunciado su dimisión en una comparecencia en la que ha atribuido a "una campaña de acoso y derribo" y un ataque personal la difusión de un vídeo sobre un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

La presidenta ha dicho que la grabación data de 2011, "muchos medios las conocían, porque yo he sido espiada. Este vídeo obedece a una situación de un error involuntario. Me llevé sin querer unos productos y a la salida los aboné. Pero esta grabación se ha usado para ir más allá de lo político. Ya se me intentó extorsionar hace un par de años con ese mismo vídeo y lo puse en conocimiento de la Policía Nacional"

"En esta cuestión se han traspasado todas las líneas rojas. Yo he cometido muchos errores a lo largo de mi vida. Pero se está poniendo en tela de juicio toda mi actuación, toda mi vida. Yo sé que haber mantenido una actitud de tolerancia cero frente a la corrupción en la Comunidad de Madrid tiene un precio", ha añadido Cristina Cifuentes.

La dirección nacional del PP consideraba este miércoles por la mañana que es "insostenible" la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras el vídeo difundido este miércoles en el que la habrían 'pillado' robando cremas en un hipermercado en el 2011, según han indicado fuentes del partido. Tras conocerse la renuncia, Mariano Rajoy ha señalado que "se abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid".

Según el vídeo difundido por OK Diario, Cifuentes --que en ese momento era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid-- tuvo que vaciar su bolso a petición del vigilante de seguridad de del hipermercado del Puente de Vallecas, próximo al Parlamento regional, ante la sospecha de que hubiese robado productos cosméticos.