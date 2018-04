Ciudadanos no apoyará a Gabilondo si hay un candidato "limpio" del PP

Rivera ha hecho estas declaraciones en el Congreso después de que Cifuentes anunciara su dimisión tras la difusión de un vídeo en el que un vigilante de seguridad de un comercio se percataba de que la diputada del PP llevaba en su bolso dos artículos que no había abonado.

Según ha señalado, en Ciudadanos están "satisfechos" por la dimisión "aunque llegue tarde y mal". En este sentido, ha lamentado que haya habido que esperar más de 30 días desde que se publicó que la presidenta madrileña podría tener un máster falsificado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), mientras ella se defendía con "mentiras evidentes y flagrantes".

Asimismo, ha reprochado al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que haya "querido proteger nuevamente" a una persona de su partido implicada en "una trama de corrupción", y ha censurado el "bochornoso juego sucio" que cree que se ha visto dentro de ese partido en Madrid, evidenciando una "batalla" en la que se han presentado "querellas cruzadas" entre distintos dirigentes y exdirigentes 'populares' y se han hecho "filtraciones" como el vídeo conocido este miércoles.

"Rajoy lo podría haber evitado" reconociendo antes que Cifuentes "estaba obligada a dimitir", ha añadido, instándole a proponer "cuanto antes" un candidato que Ciudadanos pueda investir como presidente de la Comunidad de Madrid para así acabar la legislatura "de la manera menos dolorosa". "Si el PP propone a un candidato limpio de corrupción", desde Cs "lo apoyaremos", ha asegurado.

La moción de censura decae

Sobre la moción de censura que registró el PSOE y que Cs amenazó con apoyar si Cifuentes no dejaba su cargo, Rivera ha dicho que ahora "decae" porque "ya no hay presidenta". En su opinión, si los socialistas pretenden que su portavoz en la Asamblea de Madrid se convierta en el nuevo presidente es porque "está perdiendo apoyos y la centralidad y no tiene esperanza de ganar las elecciones" en la comunidad.

"Pedimos al PSOE que haga un esfuerzo por tener un proyecto pero que no intente ganar en los despachos lo que no ganó en las urnas", ha declarado, insistiendo en que la formación naranja votará a favor de la investidura del nuevo candidato del PP siempre que no esté implicado en ningún caso de corrupción. Por tanto, "no hay ningún motivo para pensar que va a haber una primera investidura fallida", ha agregado.

Ciudadanos quiere ganar al PP en las urnas en 2019

El líder de Ciudadanos ha destacado que su partido sí confía en poder ganar al PP en las urnas ofreciendo a los madrileños "un proyecto limpio, reformista y de cambio" en las elecciones autonómicas de 2019. Su objetivo, ha indicado, es que se pueda abrir una nueva etapa política en la Comunidad de Madrid después de que haya gobernado durante los últimos años "un partido en descomposición por la corrupción".

A su juicio, los madrileños "han tomado nota de quiénes querían tapar la trama de corrupción" relativa al máster de Cifuentes y quiénes querían "tirar de la manta" y situar a otra persona al frente del Gobierno regional. Ciudadanos ha aportado "estabilidad", pero también exigía al PP "regeneración, dignidad y decencia", ha recalcado.

Sobre el vídeo en el que aparentemente Cifuentes fue pillada llevándose de un comercio unos artículos que no había pagado, Rivera ha dicho que "se comenta solo". "Yo no voy a hacer valoraciones políticas de una situación personal que ha tenido y que, desde luego, no creo que pueda estar orgullosa de ello", ha comentado.