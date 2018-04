Se supo a dónde ir

Qué era Aragón ante el Estado cuando murió el general Franco? Pocos lo recuerdan. La mayoría no lo sabe ya (ni le importa, aunque debería). Aragón, en 1975, no era ni siquiera una región administrativa. No tenía existencia oficial. Ninguna autoridad podía hablar en su nombre y representación.

El hecho no se debió a iniciativa del régimen franquista (¡ni a Felipe V, lo que hay que oír a veces...!), sino a una reorganización del Estado, en un sentido que quiso ser centralizador y moderno, desarrollada en el segundo tercio del siglo XIX. Su hito más notorio fue la invención de las provincias por Javier de Burgos, en 1833, de inmediato tras la muerte de Fernando VII. De Burgos –político y escritor granadino de poco brillo– pretendió aplicar reglas de eficiencia para modernizar la división de España en vetustos reinos y territorios históricos.

Aragón dejó de existir

Desde esa fecha, Aragón como tal dejó de existir administrativamente. Ante el Estado quedaron tres meras provincias, no vinculadas orgánicamente entre sí por ningún tipo de articulación administrativa. La nueva estructura provincial, hoy muy arraigada –prueba de su éxito básico–, incluso rompió algunas comarcas naturales. Aragón no existía judicialmente; su órgano superior se llamaba Audiencia Territorial ‘de Zaragoza’. Se hablaba aún, un tanto engoladamente, de la Capitanía General de Aragón, pero la Gaceta oficial acabó por crear divisiones específicas para el Ejército de Tierra y el del Aire que no eran ‘aragonesas’. Y otro tanto sucedía con las demarcaciones de la Guardia Civil.