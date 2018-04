La familia Quer encabeza una manifestación que exige no derogar la prisión permanente revisable

Decenas de personas se han concentrado este sábado en la Puerta del Sol de Madrid, entre ellas la madre, padre y la hermana de Diana Quer, para homenajear a las víctimas y para exigir a los políticos que se mantenga en el Código Penal la prisión permanente revisable, para evitar nuevas víctimas y proteger la seguridad de la sociedad en su conjunto.

La figura penal fue introducida en la legislación en el año 2015, si bien, algunos partidos políticos como PNV, PSOE y Podemos han solicitado su derogación por considerarla "inconstitucional" y que con ella se podría buscar venganza y no justicia.

Por su parte, el PP no sólo es partidario de no derogarla, sino de ampliar los supuestos en los que se aplica, como a secuestradores que acaben con la vida del rehén y a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo.