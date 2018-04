Gorka Landaburu señala la "falta de crítica política" en el comunicado de ETA

"Falta una crítica política en el tiempo y espero que la izquierda abertzale lo haga" ha señalado en declaraciones a la SER, en las que ha dicho además que ETA "tiene cuentas pendientes con la sociedad".

Para Landáburu, "muchas víctimas verán insuficiente" este comunicado. "Pero ETA desaparece definitivamente y es lo que queríamos desde hace mucho tiempo", ha planteado.

Rosa Rodero, también víctima de ETA, que asesinó a su marido, un miembro de la Ertzaintza en 1993, afirma que el comunicado "no compensa pero por lo menos, da un respiro".

"Ya no tiene solución, lo que ha pasado ha pasado. Yo miro más por el futuro y porque no vuelva a ocurrir. Mi marido no está y no me lo pueden devolver, lo que siempre he pensado es en el futuro en mis hijos mis nietos, esa paz que hemos querido toda la vida y ahí la tenemos", ha señalado en la SER.

En su opinión, se trata "sin más", de "un paso más" para "terminar ya con estos años" de ETA. "Son los pasos que se están dando, que se están alargando en el tiempo y entiendo que el tema de los presos es lo que está llevando a que se esté alargando", ha comentado.