Iceta ve "sectores violentos" en Cataluña y denuncia 50 ataques al PSC

En declaraciones a Antena3, preguntado sobre pintadas sufridas en sedes socialistas catalanas como por ejemplo una en la que se leía "nunca más dormiréis tranquilos", Iceta ha considerado que "es la evidencia de que en Cataluña hay sectores violentos que no aceptan que haya opiniones distintas a las suyas, que pretenden imponer sus ideas sobre la base de coaccionar a quienes no las comparten".

El dirigente ha explicado que su partido ha contabilizado, a lo largo de 2017 y en lo que va de año, cincuenta "agresiones" a sedes, en forma de "pintadas amenazadoras o cristales rotos".

Iceta ha lamentado que haya concejales que "se sientan señalados" o comercios con pintadas por ser de personas socialistas, "como diciendo que aquí no compréis". "Son comportamientos que habíamos condenado y sufrido a distancia en el País Vasco y, por desgracia, ahora algunos parecen querer reproducir en Cataluña", ha dicho.

Sobre si esa violencia sería suficiente para justificar un delito de rebelión, Iceta ha considerado que "violencia es un concepto muy amplio y si una persona no se siente libre porque se siente coaccionada, ya puede existir violencia".

"¿Violencia en sentido de rebelión? -se ha preguntado-. No tenemos leyes preparadas para lo que ha pasado aquí ni en ningún lugar del mundo. Aquí ha habido una subversión desde la propia institución contra los fundamentos de esa propia institución, por lo que ajustar los tipos penales a lo que ha pasado no es sencillo".

Pero ha admitido que "es posible" que lo ocurrido en Cataluña encaje más en un eventual delito de sedición, que "habla claramente de intentar romper España y vulnerar la Constitución, que es lo que objetivamente pretendían los independentistas".

Ha pedido así ser "muy cautos": "El tribunal alemán dijo que no debía haber violencia suficiente porque no se impuso (al Estado). Yo pensaba que si se hubiera impuesto, no habría juicio ni nada porque habría ese intento de golpe, de cambio de régimen y de sistema...", ha dicho Iceta, descartando por otro lado que la actuación de los Comités de Defensa de la República sea "terrorismo".

Por último, ha calificado de "un poco imprudente" al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por decir que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del 1 de octubre, pero ha considerado que deberá ser el juez quien establezca si se ha producido una desviación de fondos públicos.