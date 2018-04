Willy Toledo, citado a declarar por insultar a Dios

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha citado este miércoles a declarar al actor Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María en unos comentarios escritos en Facebook , aunque este ya anunció que no tenía ninguna intención de acudir a "esta farsa" y que para verle, tendrán que detenerle.

Willy Toledo ha sido citado como investigado por unos comentarios en Facebook, en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina en Sevilla.

La Fiscalía presentó una denuncia ante los Juzgados de Plaza de Castilla contra Willy Toledo por un delito contra los sentimientos religiosos tras recibir una denuncia previa de la Asociación de Abogados Cristianos, que está personada en la causa.

Willy Toledo escribió un mensaje el pasado 5 de julio en el que llamaba "energúmena" a la titular del juzgado de instrucción 10 de Sevilla por abrir juicio oral contra tres mujeres acusadas de un presunto delito contra los sentimientos religiosos por llevar a cabo "la procesión del coño insumiso", en el que portaron una gran vagina por el centro de la ciudad andaluza.

"Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", dijo el actor en su perfil de Facebook.

Además, tildó de "represión" la fianza de 3.600 euros acordada por la juez para hacer frente a la multa solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos, de doce meses con una cuota diaria de 10 euros en concepto de responsabilidad civil.

Toledo aseguró a Efe que es "indignante" que una "asociación ultrafundamentalista católica como la Asociación de Abogados Cristianos pueda, hoy en día, presentar una denuncia por blasfemia, como si estuviéramos en la Edad Media".

Es por ello que quiso dejar claro que no iba a prestarse a "esta farsa". "Si quieren verme, tendrán que venir a detenerme", destacó.

Para el actor, la ley que recoge el delito contra los sentimientos religiosos es "antidemocrática" porque "impide a los ateos expresar su opinión".

"Yo soy ateo y no creo en la virginidad ni en la santidad de la Virgen María", aclaró el actor, que subrayó que seguirá pensando lo mismo aunque le metan en la cárcel.