El lío interno de Podemos en Madrid

Lo de Podemos es un guirigay en el que se cruzan ambiciones, relaciones personales y oportunismo. Y, como resultado, sale a la superficie lo que andaba soterrado desde que el congreso de Vistalegre 2 volvió a entronizar a Pablo Iglesias como gran jefe del partido y mandó a segundo plano a varios de los fundadores de la formación, entre ellos a Íñigo Errejón y a Carolina Bescansa.

En aquella ocasión se intentó vender que los vencedores actuarían con absoluta magnanimidad hacia aquellos que no habían ganado, y se anunció que Íñigo Errejón, mano derecha de Iglesias hasta que las cuestiones personales empezaron a minar aquella relación que parecía excelente, sería el candidato del partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Si ganaba las primarias, evidentemente. Desde entonces, Errejón dedicó su esfuerzo a potenciar su perfil madrileño y a crear un equipo, en el que incluyó a personas que habían dejado de formar parte del círculo de confianza de Pablo Iglesias, entre ellas la expareja de este Tania Sánchez. Un equipo que trabajaba al margen del que el pablismo organizaba en torno al exjefe del Estado Mayor del Ejército Julio Rodríguez, que Iglesias presentó como candidato a la alcaldía de Madrid. Si ganaba las primarias, evidentemente.

Las primarias las carga el diablo, que se lo digan si no a los socialistas; y Podemos no es una excepción. Errejón quiso incorporar a su equipo a damnificados por el támdem Iglesias-Montero, que ha provocado un malestar importante. Malestar que no tiene que ver con el hecho de que sean pareja, sino que se debe a que apartan de primera línea a cualquiera que no acepte cómo imponen su criterio en el partido y en el grupo parlamentario. Una actitud que también provoca roces con su socio Izquierda Unida y con la corriente de los anticapitalistas. Hace ya tiempo que todos ellos, críticos podemitas, anticapitalistas y errejonistas, han llegado a la conclusión que Iglesias es el principal activo de Podemos… pero también su principal problema.