Corrupción y olvidos

Decía Madison que no somos ángeles y que si lo fuéramos no necesitaríamos ni gobiernos ni leyes. La corrupción está indisolublemente unida a la condición humana. Como sociedad solo podemos esperar que esta tendencia nuestra se limite con el efecto persuasivo de las leyes y que, si no es así, se castigue como corresponda. El problema está cuando quien tiene que aprobar esas leyes coincide con su principal destinatario. He aquí que la condición humana aparece en todo su esplendor y da lugar al auténtico agujero negro de la corrupción en las democracias actuales: la financiación de los partidos políticos.