Ana Julia Quezada escribe una carta al programa de Ana Rosa: “Sé que no tengo excusa por el accidente”

El programa de Ana Rosa ha dado a conocer este jueves el contenido de una carta enviada por Ana Julia Quezada desde la cárcel, tras 23 días después de ingresar en la prisión del Acebuche (Almería), en la que pide perdón “a toda la familia de Gabriel y a todas las personas a las que he hecho daño”.

Consciente de que todavía no se ha levantado el secreto de sumario, la asesina confesa de Gabriel cuenta en la misma su particular versión de los hechos: “Fue un accidente y siempre lo diré porque es la verdad. Me asusté mucho y el miedo te bloquea, y eso me pasó a mí”.

“No fui lo suficiente fuerte para decirle a mi pareja ni a nadie lo que había pasado y poco a poco me fui metiendo en una bola cada vez más grande”, afirma para explicar por qué no confesó lo ocurrido durante los 12 días de búsqueda del pequeño Gabriel que mantuvieron en vilo a todo un país.