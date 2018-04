La Rey Juan Carlos investiga también el máster de Casado y él desmiente "tajantemente" cualquier sospecha

Según informa el diario 'El País', citando fuentes universitarias, el procedimiento de información reservada que se abrió el pasado 21 de marzo, dirigido por la profesora Pilar Trinidad, se ha ampliado a otros cursos entre los que incluye también el del diputado Pablo Casado.

Este, por su parte, ha asegurado este lunes contar con toda la documentación que avala su máster, obtenido en 2008.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente popular ha compartido una captura de pantalla con la intranet de la universidad que muestra su expediente, en el que figuran su licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y el citado máster.

"Tengo toda la documentación que avala mi máster en Derecho Autonómico y Local en la URJC en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia. Esta es mi intranet", ha escrito Casado.

También el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este lunes que Casado presentó la documentación de su máster a la dirección del partido. "Lo tiene porque nos lo ha enseñado", ha añadido.

En declaraciones a Onda Cero, Maillo ha explicado que hacía "varios días que se barajaba la posibilidad" de que la Universidad Rey Juan Carlos estuviese investigando el título de Casado.

Desmiento tajantemente la noticia de @elpais_espana. Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la @urjc en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia. Esta es mi intranet hoy pic.twitter.com/hpFOkCVxk8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de abril de 2018

"El propio Pablo se dirigió a nosotros. Ha publicado la intranet donde dice que lo cursó y tiene el plan de su trabajo: lo tiene porque nos lo ha enseñado. No cuestionamos que no tenga el máster, sino todo lo contrario. Él nos presentó toda la documentación, que no exigimos, pero el por su propia voluntad lo dijo. Estamos tranquilos", ha expresado.

Para el dirigente popular, "sería un poco injusto" acusar a Casado de no tener el Máster en Derecho Público del Estado Autonómico. "A ver si resulta que cualquiera que ha hecho el máster resulta sospechoso", ha apostillado.

En cualquier caso, la Universidad ha iniciado una investigación sobre los citados estudios que afectarán también a otros alumnos como el exbanquero Mario Conde y otros cargos y personalidades políticas cuya identidad no facilita.

En concreto, la URJC analiza la documentación y actividad del Instituto de Derecho Público, responsable del máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico, dirigido por Enrique Álvarez Conde y que supuestamente cursó Cifuentes.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ordenó recientemente la apertura de una investigación reservada para aclarar lo ocurrido con el máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir.

Dicho procedimiento fue encomendado a la Jefa de Inspección de Servicios de la Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. En este marco, el rector del centro solicitó tanto documentación como declaraciones escritas y ordenó la apertura de esa información reservada.