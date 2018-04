Gabilondo defiende la moción de censura contra Cifuentes para llegar a 2019 con "más serenidad"

El portavoz del grupo socialista en la Comunidad de Madrid y candidato a la presidencia madrileña, Ángel Gabilondo, defendió la presentación de la moción de censura contra Cristina Cifuentes, tras el escándalo sobre el máster que cursó en el Universidad Rey Juan Carlos (URJC), para "resolver problemas de urgencia y de emergencia de los ciudadanos y llegar a las elecciones autonómicas de 2019 en condiciones de serenidad y tranquilidad y habiendo recuperado el respeto a todas las instituciones".

Gabilondo hizo estas declaraciones en Zaragoza, al salir de su comparecencia en la comisión especial de las Cortes de Aragón que estudia el pacto por la Educación. El dirigente socialista cuestionó la postura de C’s, partidarios de que sea el PP quien releve a Cifuentes, porque no puede ser candidato "alguien que ha jaleado con ovaciones narraciones poco compatibles con la verdad", en referencia a lo sucedido tras la intervención de Cifuentes sobre la polémica con el máster. A su juicio, "nadie ha desmentido ni ha negado" las informaciones periodísticas que dejaron en evidencia a la presidenta madrileña y al Instituto de Derecho Público de la URJC (dimitió la subdirectora) y al propio Rectorado y profesorado de la citada universidad, que deberá, según consideró, depurar las responsabilidades oportunas.

También criticó el constante cambio de opinión de C’s, que de plantear una comisión de investigación o la dimisión inmediata, han pasado a que "no va haber comisión pero mantienen la dimisión, lo que no deja claro qué es lo que era decisivo para ellos". El PSOE, añadió, "no pide la dimisión, sino que se haga un gobierno alternativo al de Cifuentes que permita resolver los problemas de la ciudadanía".