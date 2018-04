Detenida una cabecilla de los CDR, que la Fiscalía investiga por terrorismo y rebelión

La detención de esta activista en Viladecans (Barcelona) ha sido ordenada por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, tras una denuncia presentada por la Fiscalía por los delitos, entre otros, de terrorismo y rebelión, según han informado fuentes del ministerio público.

Según fuentes jurídicas, además de esta mujer, el juez de la Audiencia Nacional también había ordenado la detención de otro activista de los CDR que reside en Esplugues de Llobregat (Barcelona), aunque la Guardia Civil no lo ha localizado en la vivienda, que ha sido registrada.

Fuentes de la investigación han señalado que la mujer detenida, que hacia las 11.45 ha abandonado su domicilio tras un registro efectuado por la Guardia Civil, difundió en las redes sociales un audio en el que explicaba acciones y estrategias que pensaban llevar a cabo distintos comités durante la pasada Semana Santa, como cortes de carreteras y sabotajes de vías ferroviarias, y en el que no descartaba extenderlas a Mercabarna y el puerto de Barcelona.

"Si podemos parar el puerto sería brutal, porque dejamos sin abastecimiento las islas baleares, los chinos se cabrearían, también hay muchas mercancías, por ejemplo la Seat que lleva los coches en barcos, y todo lo que es entrada de mercancías de la península y sur de Europa", señala la detenida en el mencionado audio que le atribuye la Fiscalía.

"Algunos hablan de meternos en el aeropuerto, pero es muy jodido porque en el aeropuerto te puede disparar la Guardia Civil", afirma en otro momento la coordinadora de los CDR.

Durante la Semana Santa los CDR levantaron barreras en varios peajes de la red viaria catalana, cortaron carreteras y llevaron a cabo sabotajes para reivindicar la "república catalana" y pedir la liberación de los presos soberanistas.

En un comunicado en su cuenta de Twitter, los CDR han advertido de que este tipo de detenciones les reafirman en su "firmeza de seguir luchando": "Nacimos de la represión al referéndum del 1 de octubre y ahora, resistiendo como resistiremos ante esta nueva embestida, saldremos reforzadas y con más apoyo que nunca".

Los Comités de Defensa de la República han indicado que la detención de la activista en Viladecans, junto con la media docena que los Mossos d'Esquadra han efectuado contra independentistas que agredieron a Mossos d'Esquadra frente al Parlament el día en el que suspendió el pleno de investidura de Carles Puigdemont ya la "esperaban".

"No nos engañemos, el Estado no frena, sino que acelera. Y es consecuencia del trabajo bien hecho que llevamos a cabo. De la labor de concienciación y movilización para la materialización de la República", indica el comunicado.

Durante la pasada Semana Santa, los CDR instaron en Twitter a los conductores que retornaban de las vacaciones a que no pagaran los peajes. "Durante esta Operación Retorno de Semana Santa, vengas de donde vengas, no pagues ningún peaje" y "No tendrán a quién mandar si nosotros desobedecemos", fueron algunos de los mensajes publicados en esa red.

Además, en la última semana de marzo la estación ferroviaria de Sants en Barcelona, la A-2, la N-340, la AP-7 y la Diagonal y la Meridiana, dos de las arterias más importantes de la Ciudad Condal, fueron objeto de cortes y acciones reivindicativas de estos comités.

La detenida también difundió en las redes un audio con consignas y planes de acción de los CDR, en los que no excluía la colaboración de algunos sindicatos.