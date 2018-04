La defensa de Puigdemont no prevé que se recurra la decisión del tribunal alemán

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha explicado que la decisión es recurrible pero hay "un requisito, que se llama gravamen, que el Ministerio Fiscal [alemán] no tiene" porque no es querellante sino que defiende al emisor de la euroorden.

"Asume un papel de defensa de la legalidad y, según nos apuntan los colegas alemanes, aunque es formalmente recurrible no será objeto de recurso", ha indicado el letrado.

Ha dicho desconocer cuándo puede ser puesto en libertad Puigdemont tras el pago de su fianza, que "estaba todo previsto para que se pudiera hacer a primera hora de la mañana" de este mismo viernes.

"Han intentado forzar el tipo penal"

Alonso-Cuevillas ha asegurado que la decisión del tribunal germánico no afecta formalmente a la causa en España, aunque cree que "queda muy debilitada porque no tendría ninguna lógica que a Puigdemont se lo juzgara por un delito de malversación y al resto del Govern se le imputara un delito de rebelión".

Que se investigue por rebelión al Govern cesado responde, según el abogado, a que el ordenamiento jurídico español no contempla penalizar la declaración de independencia no violenta: "Como esto no se produce, ahora han intentado forzar el tipo penal buscando un tipo que no se ha producido, porque no se ha producido ni la violencia ni el levantamiento" que requieren.