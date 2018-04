El rector dice que no se puede constatar que Cifuentes defendiese su trabajo

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha asegurado este viernes que no existe registro del acta de la defensa del trabajo fin de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por lo que no se puede "confirmar" que ésta "haya tenido lugar".

Según ha explicado el rector en una rueda de prensa, es "obligatorio" el archivo del acta de evaluación en el servicio de postgrado, pero ese documento no existe y tampoco figura la memoria del trabajo fin de máster.

Pese a estas informaciones, Cifuentes ha reiterado este viernes desde Sevilla, donde el PP celebra su convención nacional, que no dimitirá porque no ve razón para ello y dice que no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha mentido "absolutamente en nada".