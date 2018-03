El padre de Gabriel, sobre la muerte de su hijo: "Quién sabe si me ha salvado la vida a mi"

Ángel Cruz, el padre del niño de ocho años Gabriel, ha afirmado este miércoles que la muerte de su hijo quizás le haya salvado la vida, al haber supuesto la detención de su pareja, Ana Julia Quezada, y autora confesa del crimen del menor almeriense.

En una entrevista junto a la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, al programa 'Desaparecidos' de TVE, los progenitores del niño han admitido que, tres días después del hallazgo de su cadáver, siguen sin asumir la pérdida de su hijo: "No hay consuelo ahora mismo, pero si esa mujer no le va a poder hacer daño a nadie más, Gabriel la ha ganado, aunque haya pagado con un coste tan alto como su vida, y nos haya destrozado las nuestras".

A pesar del visible dolor, Patricia Ramírez ha vuelto a destacar que la muerte de su hijo "ha logrado sacar de la gente muchas cosas bonitas". "Para mi se ha ido como un rey, y si ha servido para parar a la bruja, nos sirve de consuelo", ha dicho la madre, que ha agradecido de nuevo las muestras de cariño recibidas desde diferentes lugares de todo el mundo.