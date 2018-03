Malestar en el PSOE por el debate en el Congreso sobre la prisión permanente

Diputados socialistas han mostrado este martes su malestar por el debate que celebrará este jueves el pleno del Congreso sobre la prisión permanente revisable, en un momento en el que la sociedad española está conmocionada por el asesinato del niño de 8 años Gabriel Cruz.

El asunto lo ha planteado el diputado por Toledo José Miguel Camacho, en la reunión interparlamentaria que han celebrado los socialistas en el Congreso y a la que ha asistido el secretario general, Pedro Sánchez.

A puerta cerrada y después de que Sánchez no mencionara este tema en su intervención en abierto, Camacho ha dicho que no le parecía "lo más adecuado que este tema se debatiese esta semana", porque "la piel está muy sensible" con el caso del pequeño Gabriel, ha manifestado a Efe el diputado.