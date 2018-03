Dirigentes incapaces

Este lunes debía haberse celebrado en el Parlament una sesión para investir a un presidente de la Generalitat. Al final, el pleno ha sido suspendido de nuevo. La legislatura no arranca. No hay un acuerdo ni sobre el nombre del candidato ni sobre el programa de gobierno. La semana pasada, las dos mayores formaciones independentistas, que suman 66 escaños, enviaron una propuesta a la CUP, que tiene cuatro diputados. Con un documento con un contenido y un lenguaje más propios de los antisistema que de un hipotético Govern formado por Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, ambos partidos confiaban en poder investir a Jordi Sànchez, diputado de JxCat y expresidente de la ANC encarcelado desde octubre. Sin embargo, ni la CUP apoya a Sànchez ni el juez Pablo Llarena le ha dado autorización para acudir a la sesión de investidura.