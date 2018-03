Así ha sido la detención de Ana Julia, la novia del padre de Gabriel

“Yo no he sido, yo no he sido, he cogido el coche esta mañana”. Ha sido la reacción de Ana Julia Quezada Cruz, la actual pareja sentimental del padre de Gabriel detenida por la desaparición y muerte del menor, cuando se ha visto sorprendida por los agentes de la Guardia Civil justo cuando iba a entrar -con el vehículo y el cadáver oculto en el maletero- a un garaje privado en la Puebla de Vícar (Almería). El momento ha sido grabado por los vecinos de la joven, que al ser esposada y detenida gritaba: “Yo quiero a Gabriel”.