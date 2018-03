El perdón de Quini

En dos semanas se han marchado dos ídolos del alma de la sociedad española, irrepetibles: el humorista Antonio Fraguas ‘Forges’ y el futbolista Enrique Castro ‘Quini’. Solemos llorar tarde por los que perdemos, porque tardamos mucho en reconocer lo que valen, pero a los dos podemos darles las gracias.

En el caso de Quini teníamos un ejemplo palmario para haberlo aplaudido antes por su personalidad, más allá de los goles que marcó en el Sporting de Gijón o el Barça. En marzo de 1981 fue secuestrado por un electricista y un mecánico de Zaragoza y un representante de Barcelona, que querían salir de la crisis con un rescate que le reclamaron al equipo de fútbol. Aunque su mujer, María Nieves, y su familia lo pasaron muy mal, porque este suceso ocurrió en los años de plomo de ETA, el futbolista supo salir del zulo con tal entereza que perdonó a los secuestradores la misma noche del 25 de marzo, cuando la Policía Nacional lo liberó.

No era que el futbolista hubiese sufrido el síndrome de Estocolmo y se apuntase a la filosofía de los secuestradores, no; lo que pasó es que un asturiano como él, nacido en tierra de mineros, interpretó que estaba viviendo en una sociedad en plena reconversión naval y siderúrgica, con un paro del 20%. Su figura era la de un triunfador que ganaba mucho dinero por meter goles, mientras otros no ganaban un clavel en el desempleo o arreglando motos. Esa posición de la víctima ayudó a que el abogado consiguiese que los acusados cumplieran una pena de 13 años en lugar de los 20 que el fiscal les pedía, porque el tribunal aceptó la eximente de estado de necesidad.